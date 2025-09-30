Haberler

İzmir'de Sokakta Köpeğe Kemerle Vurulan Anlar Güvenlik Kamerasında

İzmir'de Sokakta Köpeğe Kemerle Vurulan Anlar Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi, sokakta yürürken yanına yaklaşan bir köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Balçova'da meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
Asansör zemine çakıldı, genç kadın hayatını kaybetti

Sabah işe gitmek için asansöre bindi, kabinden cansız bedeni çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.