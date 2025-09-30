İzmir'de Sokakta Köpeğe Kemerle Vurulan Anlar Güvenlik Kamerasında
İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi, sokakta yürürken yanına yaklaşan bir köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa