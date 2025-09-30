İzmir'de Sokakta Köpeğe Kemerle Vurulan Anlar Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Balçova'da meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. - İZMİR