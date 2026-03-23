Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, sokak ortasında okuldaki çocukların gözü önünde karısını darbetti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bornova Evka 4 Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, tartıştığı karısını bir anda dövmeye başladı. Sokak ortasında meydana gelen şiddet olayına okuldaki çocuklar da tanık oldu. Eşine evinde de şiddet uyguladığı öğrenilen şahıs, olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

