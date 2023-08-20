İzmir'de Silahlı Saldırı: Karı Koca Yaralandı
3. Sayfa Haberleri
İzmir'in Bayraklı ilçesinde esnaflık yapan S.K. ile N.A ve S.A. çifti arasında çıkan tartışmada S.K, yanındaki tabancayla N.A. ve S.A'yı vurdu. Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla vurulan karı koca yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aynı bölgede esnaflık yapan S.K. ile N.A ve S.A. çifti arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında S.K, yanındaki tabancayla N.A. ve S.A'yı vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - 3. Sayfa