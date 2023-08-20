İzmir'de Silahlı Saldırı: Karı Koca Yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde esnaflık yapan S.K. ile N.A ve S.A. çifti arasında çıkan tartışmada S.K, yanındaki tabancayla N.A. ve S.A'yı vurdu. Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. gözaltına alındı.