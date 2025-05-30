İzmir'de Silahlı Saldırı: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Saldırı: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'de Silahlı Saldırı: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken silahlı saldırıda öldürüldüler

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybedetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Ailenin cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken saldırıya uğradığı iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen 35 ARZ 403 plakalı otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırıya uğradı. Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 6 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. (61), Abdullah Altun ve Serda Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nün karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ve Miraç A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Silah çöp kovasında bulundu

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT AKSU - 3.Sayfa
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