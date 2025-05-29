İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir aile, cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken silahlı saldırıda öldürüldüler

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Ailenin cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken saldırıya uğradığı iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen 35 ARZ 403 plakalı otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı. Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Silah çöp kovasında bulundu

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT AKSU - 3.Sayfa
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