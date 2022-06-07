İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi İzmir polisi, Menderes ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton nargile melası ve 19 bin 200 adet gümrük kaçağı şalter ele geçirdi.

İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi

İZMİR - İzmir polisi, Menderes ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton nargile melası ve 19 bin 200 adet gümrük kaçağı şalter ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Menderes ilçesi Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde 2 depo ve 3 araçta arama yapan ekipler; 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton bandrolsüz nargile melası, 19 bin 200 adet gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılırken, 1 araca el konuldu.

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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