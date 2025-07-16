İzmir'de Sahte Kimlikle Yakalanan Şahsın 13 Yıl Hapis Cezası Var

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin sahte kimlik verdiği ortaya çıkınca şahıs kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın yağma, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan O.A.K. (26) isimli şahsın, başkasına ait kimlik kartı verdiği tespit edildi. Kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheli O.A.K.'nin, yağma, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve ayrıca iki farklı dosyadan da firari durumda bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR