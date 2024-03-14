İzmir'de sahte bandrollü makaron operasyonu: 10 milyon adet ele geçirildi

İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği yönünde bilgi alan jandarma, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta yaptığı aramada 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron (boş filtreli sigara kağıdı) getirileceğinin bilgisini alması üzerine operasyon düğmesine bastı. Kemalpaşa Akalan'daki jandarma yol kontrol ve arama noktasında söz konusu tır durdurulurken, tırda hassas burunlu köpekler yardımıyla aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet/dal sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR