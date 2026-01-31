Haberler

İzmir'de sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Karaburun ilçesinde, sahile vurmuş 5-6 yaşlarında erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

SAHİLDE ERKEK ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahilde cesedi gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk tespitlerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi. Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
