İzmir'de polisin 'İnekler dağılın' anonsu gülümsetti

Olay, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola inen bir grup inek trafiği kapattı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yolu kapatan hayvanları uzaklaştırmak için araç megafonundan "İnekler dağılın" şeklinde anons geçti. Polis ekiplerinin bu anonsu, o sırada çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. İlginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İZMİR