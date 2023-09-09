İzmir'de Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan bir kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 2 bin 200 lira dolandırıldı. Dolandırıcılara evini satarak vermek isteyen kişi ise polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İstanbul, Uşak ve Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla diğer şüpheliler de yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'de kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki bir kişinin, 22 Ağustos'ta, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 2 bin 200 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kişinin ayrıca evini 250 bin avroya satarak parayı dolandırıcılara vermesini engelleyen ekipler, parayı almaya gelen şüpheli C.Y'yi suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Devam eden çalışmalarda, dolandırıcılığa karıştığı tespit edilen Ş.A, Ş.B. ve E.Ö, İstanbul, Uşak ve Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.