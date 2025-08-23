İzmir'de Polis Ekiplerine Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde uygulama sırasında polis ekiplerine saldıran 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine saldıran 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yumruklu saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, aynaları olmayan bir motosiklet durduruldu. Trafik yönünden idari para cezası uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) görevli polis memurlarına saldırdı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tahkikat başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

