İzmir'de PKK/KCK Terör Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı

İzmir'de PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katılan, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDK İzmir Eşsözcüsü ve HDK üyelerinin de yer aldığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Soruşturma kapsamında, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) ve Kadın Yapılanması (TJA) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen, yurt içi ve yurt dışında terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katılan, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli belirlendi. Bugün sabah saatlerinde, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

HDK İzmir Eşsözcüsü de gözaltında

Operasyon kapsamında HDK İzmir Eşsözcüsü M.S.G., HDK üyeleri M.A. ve G.Y.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin belirlenen adresleri ile PKK/KCK Terör Örgütü ile ilişkili bir yapılanma olan ve KCK'nın sözde sözleşmesinde kültürel faaliyetlerin düzenlemek için oluşturulduğu bilinen 'Jinart Huner' isimli dernek binasında yapılan aramalarda; çok sayıda örgüt yanlısı kitap, dergi, gazete, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR