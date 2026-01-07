Haberler

Öğrencilerin kişisel verilerini paylaşan 3 kişiye gözaltı

Güncelleme:
İzmir'deki özel bir üniversitede öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip yayımlanması üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İzmir'de özel bir üniversitede öğrencilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Özel bir üniversitede öğrencilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ile "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme" suçlarına ilişkin olarak Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
