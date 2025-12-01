Haberler

İzmir'de Narkotik Operasyonunda 2 Milyondan Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Narkotik Operasyonunda 2 Milyondan Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu hap olarak kaydedildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Yakalanan miktarın, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bu maddelerin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
