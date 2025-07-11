İzmir'de Narkotik Operasyonları: 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de Narkotik Operasyonları: 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

İzmir'de narkotik ekipleri peş peşe iki başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerince kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine savcılık koordinesinde harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Aynı ilçede bir başka araçta narkotik köpeği 'Poine' ile yapılan aramada da 1 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. S.M. isimli şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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