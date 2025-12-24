Haberler

İzmir'de feci kaza kamerada: Lise öğrencisi genç yaşam mücadelesi veriyor

Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Y.A. (62) idaresindeki 35 AB 0559 plakalı kamyonet, U dönüşü yapmak için manevra yaptığı esnada aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Pehlivan yönetimindeki 35 CGK 622 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Pehlivan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, lise öğrencisi olduğu öğrenilen talihsiz genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesi veriyor

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Pehlivan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kamyonet sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

