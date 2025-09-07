İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karabulut'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut ve arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emirhan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR