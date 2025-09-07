Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bornova'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, saat 02.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karabulut'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut ve arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emirhan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

