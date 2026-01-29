İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
İzmir'de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
- İzmir'deki sağanak ve fırtına, Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde sel felaketine yol açarak araçları su altında bıraktı ve araçları sürükledi.
- Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve bir yaya polis ekiplerince kurtarıldı.
- Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde su kesintisine neden oldu.
İzmir'de gün boyu süren kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini artırarak kentte büyük maddi hasara ve ulaşım aksamalarına yol açtı. Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova gibi merkez ilçelerde meydana gelen sel felaketi, çok sayıda aracı su altında bıraktı.
ARAŞLAR SULARA KAPILDI
Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.