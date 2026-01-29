İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

İzmir'de gün boyu süren kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini artırarak kentte büyük maddi hasara ve ulaşım aksamalarına yol açtı. Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova gibi merkez ilçelerde meydana gelen sel felaketi, çok sayıda aracı su altında bıraktı.

ARAŞLAR SULARA KAPILDI

Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.