İzmir Emniyeti'nden bayram mesaisi: Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Güncelleme:
İzmir Emniyeti, Kurban Bayramı süresince kent genelinde güvenlik ve trafik tedbirlerini artırarak, kavşaklar, ana arterler, meydanlar ve otobüs terminallerinde 7/24 denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine başladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve emniyet içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla il genelindeki güvenlik ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bayram süresince kesintisiz olarak sürdürülecek çalışmalar kapsamında, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşaklar, ana arterler, caddeler, meydanlar ve kritik güzergahlarda denetimler sıklaştırıldı. İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, trafik ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen asayiş ve trafik uygulamalarına yoğun bir şekilde başlandığı bildirildi.

Şehirlerarası terminalde 7/24 sıkı takip

Özellikle bayram tatili nedeniyle şehirlerarası yolculukların yoğunlaştığı otobüs terminallerinde de trafik ekiplerinin denetim ve tedbirleri artırıldı. Görevli ekipler bir yandan sürücülerin ve araçların evrak kontrollerini gerçekleştirirken, diğer yandan terminal personeli ile seyahat eden vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini planlı şekilde sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları ve bayramı huzur içinde geçirmeleri amacıyla tüm emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görevlerinin başında olacağını vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
