İzmir'de Kundaklama Sonucu İş Yerinde Yangın Çıktı
İzmir'de kundaklandığı öne sürülen iş yerinde çıkan yangında apartmanın üst katları ve yan tarafındaki kasap dükkanında zarar oluştu.
İZMİR'de kundaklandığı öne sürülen iş yerinde çıkan yangında apartmanın üst katları ve yan tarafındaki kasap dükkanında zarar oluştu.
Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki cep telefonu mağazasında, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, motosikletli 2 şüpheli iş yerinin camını kırdıktan sonra kundaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, iş yerinin yanı sıra yanındaki kasap dükkanı ve üst kattaki dairelerde de zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.