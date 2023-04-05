Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de korkutan hortum kamerada

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaçatı Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title