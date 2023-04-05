İzmir'de korkutan hortum kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı. - İZMİR