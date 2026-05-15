İzmir'de kooperatif soruşturması: 4 yeni gözaltı

İzmir'de yürütülen 'kooperatif soruşturması' kapsamında bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe ve Emrez mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etabı çalışmalarına ilişkin yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda; 'denetim görevini ihmal', 'zimmete yardım' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında İzmir'in Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Ebubekir Y., İsmail A., Sıtkı Ş. ve Mustafa S. U. gözaltına alındı.

Soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı