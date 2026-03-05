Haberler

İzmir'de kiracısının oğlunu öldüren ev sahibi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde ev sahibi N.Ü., kiracısının oğlu Rıdvan Çelik'i bir tartışma sonrası ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli tutuklandı. Olay, tahliye davasının ertelenmesinin ardından meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasındaki tahliye davasının ertelenmesinin ardından çıkan tartışmada kiracının oğlunu tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracısının oğlu Rıdvan Çelik (37) evin önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma üzerine N.Ü., yanındaki ruhsatsız tabancayla Çelik'e ateş etti. Başından vurulan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Şakran Cezaevine teslim edildi. Olayın meydana geldiği üç katlı binanın üçüncü katında ev sahibi N.Ü., alt katında ise kiracı ailenin oturduğu öğrenildi. Asıl kiracının ölen kişinin babası olduğu ve cinayetten bir gün önce görülen mahkemede hakimin tahliyeyi ertelediği belirtildi. Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik'in Güney Kore'de çalıştığı ve birkaç gün önce ailesinin yanına taşınmak için kente geldiği ortaya çıktı. Çelik'in 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - İZMİR

