İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu. İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu. Olay, İzmir'in Buca ilçesi Evka-1 mevkii 1202/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramda çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış, arabadan indikten sonra 2 dakika içerisinde gözden kayboldu. 8 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bugün evine 2 kilometre uzaklıkta olan Şirinkapı Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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