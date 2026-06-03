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Bayındır'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız Manisa'da bulundu

Bayındır'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız Manisa'da bulundu
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İzmir'in Bayındır ilçesinde evinden ayrılan 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alamayan aile, emniyete kayıp başvurusu yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu genç kız Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunarak ilgili birimlere teslim edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki bir kız çocuğundan haber alamayan ailesi, durumu emniyet ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbeşir Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan genç kızdan uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi endişelenerek Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti.

İhbarın ardından harekete geçen Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda genç kızın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla bulunan 16 yaşındaki kız, gerekli işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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