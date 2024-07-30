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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 18,7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 18,7 ton etil alkol ile birlikte binlerce paket sigara, elektronik sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün kaçakçılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 18,7 ton etil alkol, binlerde paket sigara, elektronik sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sağlıksız ortamlarda üreterek sahte içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sunulan, sahte etil alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslerde, 4 araç, 1 iş yeri, 1 ikamet, 1 depo ile kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 11,5 Milyon TL değerinde 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 adet sahte içki imalatında kullanılan malzemeler (etiket, kapak vb.), 41 adet içki yapımında kullanılan aroma, 9 adet etil alkol imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Ayrıca aramalar esnasında 6 bin 640 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 adet boş makaron, 903 adet elektronik sigara cihazı, 290 adet gümrük kaçağı puro, 151 kg kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi tespit edildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Operasyon İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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