İzmir'de jandarma, 25 yıl hapis cezası olan firari ve bir şüpheliyi arazide yakaladı

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İzmir'de jandarma ekiplerinin komandolar ve JASAT destekli düzenlediği operasyonda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan bir şahıs ile faili firar olarak aranan başka bir şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan A.B. ile faili firar olarak aranan Ü.B. isimli şahıslar takibe alındı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucu, aranan şahısların Pancar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir arazide oldukları tespit edildi. Operasyona komandolar ve dedektör köpek de katıldı.

Firarilerin bulunduğu araziye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Baskına; 3 JASAT Timi, 7 Asayiş Timi, 2 Komando Timi, 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Unsuru ve 1 Köpek Timi katıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda A.B. ve Ü.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı