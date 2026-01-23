Haberler

İnşaat şantiyesinde acı son: İşçi hayatını kaybetti


İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde tuğla yüklü kamyonun manevra yaptığı sırada iş makinesi, esnaflık yapan Remzi Marge'ye çarptı. Marge, olay yerinde hayatını kaybetti. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 726 Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede tuğla yüklü bir kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge'ye (39) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iş makinesinin altında kalan Remzi Marge'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Remzi Marge'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
