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İzmir'de genç, husumetlisi tarafından öldürüldü

İzmir'de genç, husumetlisi tarafından öldürüldü
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İzmir Konak'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında araç içinde çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında araç içerisinde çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.E. ile Özcan Gizay (28) arasında tartışma çıktı. Araç içerisinde büyüyen tartışmada M.E., yanındaki kesici aletle Özcan Gizay'ı yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından hızla bölgeden kaçan şüpheli M.E.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.E., olayda kullandığı suç aleti kesici aletle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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