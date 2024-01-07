İzmir'de Hortum Felaketi: Evlerin Çatısı Uçtu, Ağaçlar Devrildi

İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti.

Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR