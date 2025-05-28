İzmir'de Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı. 36 güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş yerlerine dadanan, 3 ayrı işletmeden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı. Polis, 36 ayrı güvenlik kamerası izleyerek şüphelilerin izini sürerken, gözaltına alınan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen B.K. (20) ve U.İ.Ö.'yü (27) yakalamak için harekete geçen polis, 36 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek hırsızların izini sürdü. Adresleri belirlenen 2 şüpheli de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı; çaldıkları tüm malzemeler de ele geçirildi. Yapılan aramalarda, diz üstü bilgisayarları, cep telefonları ve elektronik aletler ele geçirildi.

B.K. (20) ve U.İ.Ö. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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