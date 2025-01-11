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İzmir'de Hırsız, Ayakkabıları Valizle Çalıp Yakalandı

İzmir'de Hırsız, Ayakkabıları Valizle Çalıp Yakalandı
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İzmir'in Buca ve Menderes ilçelerinde elinde valizle apartmanlara girip ayakkabıları çalan A.Ç., güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. İzmir'den ayrıldıktan sonra tekrar hırsızlık yapmak üzere geri dönen şüpheli, polis tarafından otobüste yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Buca ve Menderes ilçelerinde elinde valizle apartmanlara girip, beğendiği ayakkabıları çalan ve valizin içerisine koyan, başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el pazarlarında bu ayakkabıları sattığı öğrenilen hırsız kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak günüm Buca ve Menderes ilçelerinde apartmanlara girerek ayakkabıları çalan ve elindeki valize dolduran şüpheliyi, güvenlik kameralarından tespit etti. Adının A.Ç. olduğu belirlenen kişinin İzmir'den ayrıldığını, 9 Ocak günü ise yine hırsızlık amacı ile geleceğini tespit eden polis, şüpheliyi şehirlerarası otobüs içerisinde il girişinde yakaladı.

Özellikle kapıları açık olan apartmanlara girerek, kapı önüne bırakılan değerli ayakkabıları çalan, bu ayakkabıları başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı anlaşılan A.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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