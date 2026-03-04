Haberler

İzmir'de aranan şahıs silah ve uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de aranan şahıs silah ve uyuşturucuyla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Buca'da düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şüpheli, ruhsatsız silah ve 300 gram esrar ile yakalandı.

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli silah ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Zafer Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek ve 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli O.Y.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü

ABD, İran gemisini böyle batırdı! Can kaybı korkunç boyutta
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum

Madde 5'i tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz