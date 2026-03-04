İzmir'de aranan şahıs silah ve uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli silah ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Zafer Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek ve 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli O.Y.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı