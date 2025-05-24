İzmir'de Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı

İzmir'de Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde Güven Timleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. ve E.G.'yi düzenlediği operasyon ile yakaladı. T.D., müstehcen yayın üretiminde çocukları kullanmaktan 9 yıl, E.G. ise silahla yağma suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir'in Buca ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri dün Buca ilçesinde yaptıkları çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişinin saklandığını belirledi. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 9 Yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.D. ile birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 20 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası alan E.G. polis ekipleri tarafından adreslerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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