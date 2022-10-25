Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Bornova ilçesinde hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Dün gece saat 23.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, Riza Baran idaresindeki hafif ticari araç, Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. yönetimindeki tıra arkadan ok gibi saplandı. YAŞAMINI YİTİRDİ Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Riza Baran, 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından 62 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR SÜRÜCÜSÜ İFADE VERECEK Öte yandan, hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, tır sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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