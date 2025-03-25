CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak

İzmir'de Gösteri Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Yasağı 4 Gün Daha Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının 4 gün daha yasaklandığını açıkladı. Yasağın, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin önüne geçmek için getirildiği belirtildi.

İzmir'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı.

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için 21 Mart'tan geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtmişti. Valilikte yapılan son yapılan açıklamaya göre ise bu yasağın 4 gün daha uzatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title