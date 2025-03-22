İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

İzmir'de Gecekonduda Yangın Paniğe Neden Oldu

İzmir'de Gecekonduda Yangın Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bayraklı'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İzmir'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7353/9 sokakta bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangından çıkan yoğun duman sokağı sardı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan, yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title