Torbalı'da gecekondu yangını: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evin içerisinde yapılan kontrolde bir vatandaş ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Torbalı ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde bir gecekonduda sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin içerisinde yapılan kontrolde, 51 yaşındaki Murat Öncel isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. İlk tespitlere göre yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı ifade edildi.

Torbalı Sanayi Sitesi'nde oto doğrultmacı olarak çalışan Öncel'in 2 çocuk babası olduğu, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. - İZMİR