Haberler

Torbalı'da gecekondu yangını: 1 ölü

Torbalı'da gecekondu yangını: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 51 yaşındaki Murat Öncel'in cansız bedeni bulundu. Yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evin içerisinde yapılan kontrolde bir vatandaş ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Torbalı ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde bir gecekonduda sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin içerisinde yapılan kontrolde, 51 yaşındaki Murat Öncel isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. İlk tespitlere göre yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı ifade edildi.

Torbalı Sanayi Sitesi'nde oto doğrultmacı olarak çalışan Öncel'in 2 çocuk babası olduğu, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti