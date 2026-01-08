Haberler

İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde fuhşa aracılık ve yer temin etme suçundan 8 kişi tutuklandı. Operasyonda nakit paralar ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce 4 Ocak tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi