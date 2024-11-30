Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

İzmir'de Freni Boşalan Kamyon 7 Araca Çarptı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İzmir'de freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 ölü, 7 yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazarköy kavşağında saat 18.30 sıralarında Dede G. idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31), Murat Gül hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İzmir'de Freni Boşalan Kamyon 7 Araca Çarptı: 3 Ölü, 7 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.