Konak polisinden kaçamadılar: 2 firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahsı yakalayarak adli mercilere teslim etti. Şahıslardan biri, çocuk istismarı suçundan 17 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.T., diğeri ise hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ö.B. oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler ve sorgulamalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildi. Şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan Ö.T. (32) isimli şahsın; 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan Ö.B. (29) isimli şahsın yapılan sorgusunda ise; 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli şahıs, ekiplerce yakalanarak gerekli işlemler için adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

