İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

İzmir'de Yunus ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ekipleri, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik dün yapılan uygulamalarda şüpheli şahısları durdurularak kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan sorgulamada, S.K. isimli şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus timlerinin gece yarısı yaptığı bir başka uygulamada da aynı yöntemle şüpheli şahıslar üzerinde GBT-UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. O.U. isimli şahsın yapılan sorgusunda ise "hükümlü veya tutuklunun kaçması, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli O.U. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR