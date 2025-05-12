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İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı
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İzmir polisi, 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, denetimlerde yakaladı. M.Y. isimli şahıs, Bornova'da yapılan kontroller sırasında durdurularak gözaltına alındı.

İzmir polisi, hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, denetimlerde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ve Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Mayıs günü Bornova ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen M.Y. isimli şahıs durduruldu. Yapılan sorgulamada, şüphelinin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından arandığı ve hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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