İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada, Ankara Asfaltı kontrol noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Yapılan kontrolde davranışlarından şüphelenilen bir yolculardan birinin kimlik ibraz edemediği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda şahsın hakkında hırsızlık suçundan verilmiş 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title