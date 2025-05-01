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İzmir'de Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Genç Kız Hayatını Kaybetti

İzmir'de Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Genç Kız Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Beydağ ilçesinde 20 yaşındaki Aysun Candan, eski sevgilisi tarafından evinin penceresinden ateş edilerek öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Candan'ın eski sevgilisi H.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 20 yaşındaki Aysun Candan, eski sevgilisi tarafından yaşadığı evin penceresinden içeriye doğru ateş edilerek öldürüldü.

Olay, dün saat 21.30' da Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi olan şüpheli şahıs H.A. (35), Aysun Candan'ın(20) yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye 4 el ateş etti. Kurşunlar genç kıza isabet ederken H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde mermilerin isabet ettiği Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan eski sevgili H.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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