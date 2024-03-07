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Hırsızlık için girdiği evde eski kayınvalidesini öldürdü

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski kayınvalidesinin evine girerek hırsızlık yapmaya çalışan kadın, karşılaştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası evinde yakalanan kadın tutuklandı.

İzmir Seferihisar'da Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

HIRSIZLIK SIRASINDA ESKİ KAYINVALİDESİNE YAKALANDI

İki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan olayda iddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı evine geldi. Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Bordo Bere:

ADLI KONTROL ILE SERBEST KALIR BICAGIN ÜSTÜNE DÜSTÜ YERSEN

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yanıtYanıtla
Snn Aksu:

Adalet adaletsizlik yaparak sağlanmaz

yanıt4
yanıt0
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