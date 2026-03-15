Karısını darbettiği ve balkondan attığı ileri sürülen koca tutuklandı

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen Aylin G., ağır yaralandı. Olay sonrası eşi O.G. ve ona yardımcı olan A.E. polis tarafından yakalandı. O.G. tutuklanırken, A.E. serbest bırakıldı. Aylin G. hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen kadının ağır yaralanmasıyla ilgili aranan eşi ve ona yardım eden arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, arkadaşı serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olarak, Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızları ise bu süreçte devlet korumasına alındı. Çiftin ortak arkadaşları A.E., genç kadınla iletişime geçerek, devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı adresi veren Aylin G., gelen A.E.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G. de otomobile bindi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek, burada da darbedildi. Yardım istemek için balkona çıkan Aylin G., iddiaya göre eşi tarafından aşağı atıldı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin ise yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
