İzmir'de ESHOT şoförü kadını darbeden maganda tutuklandı - Haberler

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İzmir'de ESHOT şoförü kadını darbeden maganda tutuklandı

İzmir'de ESHOT şoförü kadını darbeden maganda tutuklandı

İzmir'de belediye otobüsü şoförü kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de belediye otobüsü şoförü kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü B.A., Alsancak Gar Durağı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alsancak İzmir 3. Sayfa Haberler

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