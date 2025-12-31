Haberler

İzmir'de 143 aranan şahıs yakalandı

İzmir'de 143 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 94 adreste yapılan aramalarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de aranan şahıslara yönelik 94 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Dün saat 07.00 itibarıyla il merkezi ve dış ilçelerde 178 personelin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 saat süren operasyonlar neticesinde; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ile kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok